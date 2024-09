Sommercamp an der Jugendkunstschule Zweibrücken Eine kreative Entdeckungsreise

Alle Kinder konnten an den letzten beiden Tagen in andere Kurse reinschnuppern und so auch andere Techniken erlernen und verschiedene Dozenten erleben. Am Freitagnachmittag, zum Ende der Kurse präsentierten die Nachwuchs-Künstler ihre Werke in den Räumen der Jugendkunstschule. Marina Beyer zeigte sich erfreut, dass nicht nur Kinder aus Zweibrücken teilgenommen haben, sondern aus der gesamten Umgebung. Außerdem seien viele Schüler da gewesen, die zuvor noch nie einen Kurs der Jugendkunstschule besucht hatten.