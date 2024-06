Sommer, Sonne, Feierlaune Heute startet die Sommer Lounge in der Festhalle Zweibrücken – was sich alles geändert hat

Tanzen mit Blick über die Zweibrücker Rennbahn, sommerliche Temperaturen, dazu entspannte Musik von unterschiedlichen DJs: So soll es in den kommenden Wochen wieder auf der Dachterrasse der Festhalle aussehen. Denn am Donnerstag ist Auftakt der diesjährigen Sommer Lounge der Firma Festlicht. Sie hat die Festhalle gepachtet. Für die Musik sorgt dann DJ Tom & Friends, der zwischen Mallorca und dem Saarland pendelt. Eine Besonderheit: Er hat Percussion und Saxofon mit im Gepäck.