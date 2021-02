Solo-Album des Zweibrückers Michael Wack : Musik als Lockdown-Therapie

Zweibrücken Spontan bringt der Zweibrücker Michael Wack sein erstes Solo-Album auf den Markt. Und verarbeitet dabei musikalisch die Corona-Zeit.

Doch gleich zu Beginn der Corona-Zeit schrieb er im März 2020 den Corona-Blues für den runden Geburtstag eines Freundes. In dicker Gasmaske mit Froschaugen singt er: „Corona Blues – du bisch e Depp. Du willsch uns all hole, kriesch uns aba net.“ Alle Begleitinstrumente hat Michael Wack selbst eingespielt und zusammengeschnitten, dafür eigens sein technisches Equipement aufgerüstet. Doch jede Single braucht auch eine B-Seite und so entstand die Quarantäne-angepasste Aufforderung: „Bleib deheem“: „Wann hört das endlich auf? Ich will mei Lebe zurück. Unsere größte Sorje: was passiert übermorje.“ Natürlich gefilmt im „Homeoffice“, unterstützt von Tochter Carla Wack am Bass, Sebastian Monzel (Mix) und Mef Noway (Video).