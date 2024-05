„Unvorstellbar in Zeiten des Fachkräftemangels“ Klare Worte zu Tadano-Kahlschlag bei Maiempfang

„Wir stehen zu Tadano, wir stehen zur Belegschaft“, zeigte sich denn auch Oberbürgermeister Wosnitza (SPD) in seiner Rede am späten Montagnachmittag solidarisch mit den betroffenen Beschäftigten – Tadano hatte angekündigt, über 400 der rund 1300 Stellen in Zweibrücken abzubauen. Für den OB war es „unvorstellbar, dass ein Werk, das top und neu aufgestellt ist, plötzlich nicht mehr notwendig sein soll“ und dass man auf die Erfahrung vieler langjähriger Mitarbeiter in Zeiten des Fachkräftemangels einfach so verzichten wolle.