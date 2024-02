Solawi in Contwig Ein Bauernhof zum Mitmachen

Hintergrund

Mittlerweile kann der Bärentalerhof 85 Familien versorgen. Für 2024 sind wieder einige Plätze frei geworden. Wer sich für einen Ernteanteil an der SoLaWi auf dem Bärentalerhof interessiert oder und den Hof erst einmal kennen lernen möchte, ist an folgenden Tagen herzlich eingeladen zu einem geführten Hofrundgang: Jeweils Samstag um 15 Uhr am 24. Februar oder am 2. März sowie jeweils Sonntag um 14 Uhr am 25. Februar oder am 3. März. Eine Anmeldung ist für die Planung erforderlich entweder über kontakt@solawi-baerental.de oder per Telefon unter (0176) 34 99 05 97. Unbedingt Namen und Telefonnummer angeben, dann kommt zeitnah eine Bestätigung.