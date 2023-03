Auftritt mit Premiere Große Stimmen und große Gefühle

Das Piano-Konzert der Söhne Mannheims in der Zweibrücker Festhalle endete mit einer Weltpremiere. Zum allerersten Mal vor Publikum präsentierten die fünf Sänger und ihr begnadeter Pianist den neuen Titel „Kompassnadel“ von ihrem neuen Album „Kompass“, das im Sommer erscheinen soll. „Traut Euch ruhig“, hatte Leadsänger Karim Amun, der durch den Abend führte, das Zweibrücker Publikum ermutigt, nach einer Zugabe „zu fragen“. Das ließen sich die gut 420 Zuhörerinnen und Zuhörer nicht zweimal sagen. Kaum war der letzte Ton des Schlussliedes „Mut“ verklungen, gellten Begeisterungsrufe und -pfiffe und schnellten alle applaudierend von den Sitzen. Dass sie dann mit der Welt-Uraufführung belohnt werden würden, konnte niemand ahnen. Die neue Single, die offiziell erst am 24. März erscheint, handelt vom Verloren gehen und doch in sich den eigenen Standort finden und kam als Krönung eines auf allen Ebenen gelungenen Konzertabends auf Anhieb gut an.