Mariä Himmelfahrt in Zweibrücken Saarländertag diesmal sportlich eröffnet

Pfälzer, Saarländer und Franzosen verbindet eine lange, wechselvolle Geschichte. Und so gehört es in Zweibrücken zum guten Ton, die Nachbarn an Mariä Himmelfahrt willkommen zu heißen. Der Vorteil: In der Rosenstadt ist dieser katholische Feiertag ein Arbeitstag. Deshalb können Franzosen und Menschen aus dem Saarland, die dann frei haben, in Ruhe durch Zweibrücken bummeln, einkaufen und die Schönheit der Stadt genießen.