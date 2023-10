Mittelaltermarkt in Zweibrücken Von mittelalterlichen Delikatessen bis Foltermuseum

„Normalerweise sind wir ja im Landgestüt, doch man hatte uns den Termin wegen einer anderen Veranstaltung gestrichen“, erzählt Vojvoda und gesteht, dass er dieses Jahr zunächst gar keinen Markt mehr in der Rosenstadt veranstalten wollte. „Doch dann ist Petra Stricker auf mich zugekommen und fragte, ob wir nicht am ersten Oktoberwochenende beim Verkaufsoffenen Sonntag dabei sein wollen; sozusagen aus der Not geboren und am Ende ein richtiger Erfolg“, freut er sich. 18 Händlerinnen und Händler hatte Vojvoda vorab gewinnen können. „Das war gar nicht so leicht, schließlich sind parallel noch andere Mittelaltermärkte am Start gewesen, Gelterswoog zum Beispiel, Loreley oder der Heidelberger Herbst. Da sind viele hin. Doch ich denke, wir haben trotzdem eine schöne Mischung zusammengestellt und die Besucherinnen und Besucher hatten Spaß.“ Zum Beispiel auf dem Platz von Armin Agne. Der Lambsborner veranstaltete mit seinem Team Bogenschießen für Klein und Groß und die Nachfrage war riesig. „Das ist nicht auf allen Märkten so“, gestand er.