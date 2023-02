15 000 Leute beim Fastnachtsumzug : Zweibrücken endlich wieder ganz närrisch — MIT BILDERGALERIE

Zweibrücken Zweibrücken wie es singt und lacht: Der Fastnachtsumzug stand bei Bilderbuchwetter ganz im Zeichen fröhlicher Besucherscharen – 15 000 sind es wohl gewesen.

Nicht nur die direkt Beteiligten, die sich mit 32 Zugnummern aufreihten, um sich punkt 14.11 Uhr auf den traditionellen Weg durch die Zweibrücker Innenstadt zu begeben, sondern auch die Schaulustigen waren heiß auf die närrische Parade und bildeten links und rechts der Strecke ein mehrreihiges närrisches Spalier. An einigen Stellen verschmolz der Zug regelrecht mit den Zuschauern, die in puncto Kostümierung den Marschierenden, Fahrenden, Gezogenen und Getragenen in nichts nachstanden.

Apropos Zugstrecke: Die auf der nun wieder genutzten „alten Umzugs-Runde“ getroffenen Vorkehrungen in Bezug auf die Sicherheit, hatten von Anfang an Polizei, Ordnungsamt, Feuerwehr und Rettungsdienste auf den Plan gerufen, um allen Eventualitäten zu begegnen und sowohl Teilnehmern als auch Besuchern, ein ungetrübtes „Alleeh-Hopp-Erlebnis“ zu gewährleisten. Ungetrübt war das Erlebnis auch im wahrsten Sinn des Wortes, denn die Sonne lachte von Anfang an von einem strahlend blauen Himmel und ließ fast die halbe Stadt zu einer großen Umzugsparty zusammenkommen. Kein Streckenabschnitt blieb ohne Zuschauer und viele ließen es sich nicht nehmen, ob der gegenläufigen Zugstrecke durch Landauer Straße, Alte Ixheimer Straße und Fruchtmarktstraße, das Ganze nochmal von einem neuen Logenplatz aus anzuschauen und an einen anderen Abschnitt zu wechseln. Drangvolle närrische Enge herrschte natürlich am ZOB in Richtung Schlossplatz, wo sich der Tross, nach Passieren der Kommentatoren-Tribüne, langsam auflöste. KVZ-Präsidentin Heike Förch hatte dort Stellung bezogen, um die einzelnen Zugnummern zu begrüßen und dem Publikum vorzustellen, nicht ohne närrische Beigaben, aber auch Seitenhiebe auf die zurzeit viel diskutierte Freiheit der Wortwahl. In der Zweibrücker Fasenachtskampagne kämen keine Missverständnisse auf und man nenne alles Traditionelle beim Namen, wie man es seit eh und je kenne.