Halloween-Spektakel in Zweibrücken Rosenstadt zur Geisterstadt gemacht (((Text mit 60-Bilder-Galerie)))

Am Hallplatz dann zu Dämmerungsbeginn ein magisch-gruselig-blubbernder Brunnen, inszeniert durch „Traumzeit“, die Fackelträger und das Gruselvolk erwartend. Nach der Siegerehrung durch die über dem Brunnen schwebende Jury, ein Tanzspektakel im Trommelklang mit Drachen und anderen Untieren und einem abschließenden Feuerwerk auf dem Brunnen. Danach wand sich der Lindwurm der Horrorgestalten und Besucher, in der Fußgängerzone ob seines Ausmaßes eine drangvolle Enge erzeugend, zurück zum Schlossplatz, wo bereits zum Abschlussspektakel mit Monster-Tanz und Bodenfeuerwerk angerichtet war. Die Jury hatte es bei der Bewertung der Kostüme nicht leicht. Der erste Preis, zwei Karten für den Europa-Park, ging an Milan Paul Langer für seinen „Edward mit den Scherenhänden“, der zweite Preis an Heidi Lanninger als lebende Voodoo-Puppe, der dritte Preis an Nils Selke für sein „überfahrenes Gürteltier“ und der Sonderpreis für die beste „Performance“ an Liya Yerlikaya.