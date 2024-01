Augenklick Kleine Neckerei im Rosengarten

Haben auch Sie originelle Motiv entdeckt, liebe Leserinnen und Leser? Gerne können Sie uns diese (bitte in höchstmöglicher Auflösung) mailen an merkur@pm-zw.de. Bitte schreiben Sie dazu, wer das Foto gemacht hat (Vorname, Name und Wohnort) sowie eine kurze Bildbeschreibung. Sind Personen abgebildet, müssen diese einverstanden sein mit einer Veröffentlichung in der Zeitung (auch online).