Skifreizeit des Zweibrücker Helmholtz-Gymnasiums Erster Ortswechsel nach 50 Jahren

Seit über 50 Jahren tauschen die Schülerinnen und Schüler des Zweibrücker Helmholtz-Gymnasiums (HHG) einmal in ihrem Schulleben das Klassenzimmer gegen die Skipiste ein. Bis 2011 fand die Klassenfahrt in der 9. Klasse statt, seit 2012 fahren die Achtklässler in das beschauliche Örtchen St. Valentin auf der Haide in Trentino-Südtirol. „St. Valentin ist eine echte Lebenserfahrung, die die Klassengemeinschaft noch einmal ganz besonders zusammenschweißt“, weiß Schulleiterin Kerstin Kiehm, die schon als Schülerin dabei war und als Lehrerin viele Touren begleitet hat. Der sportliche Aspekt spiele dabei nicht unbedingt die Hauptrolle. Vielmehr ginge es um die soziale Komponente, um Hilfsbereitschaft und Durchhaltevermögen und natürliche viele unvergessliche Momente.