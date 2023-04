Ultimatum gegen Zweibrücker Bürger Straßenkäufer droht Anwohnern mit Sperrung

Der Grund: ein Ultimatum. Anfang April hatten die Bewohner der 14 Häuser in der Siebenpfeifferstraße 23 bis 43 einen Brief bekommen, datiert auf den 3. April 2023 und überschrieben mit „Bekanntmachung“. In dem Schreiben lässt sie ein Mann aus Rheinböllen im Hunsrück wissen, dass er seit dem 21. Juli 2022 „der neue Eigentümer der Siebenpfeifferstraße Flurstück 1588/11“ sei. Gefolgt von dem „Angebot“, ihm die Straße abzukaufen, wenn die Anwohner weiterhin zu ihren Grundstücken und Parkplätzen entlang der Straße gelangen möchten. Denn es seien „keine Wege- bzw. Überfahrtsrechte für Ihre Grundstücke im Grundbuch eingetragen“, heißt es in dem Brief weiter, der mit einem Ratschlag und dem Ultimatum schließt: Die Anlieger sollten sich zu einer Anwohnergemeinschaft zusammenschließen, um sich den Kaufpreis zu teilen. Er, der neue Eigentümer, „freue“ sich auf Angebote, die man ihm auch „gerne per E-Mail“ zukommen lassen könne. Sollten jedoch bis 3. Mai keine Offerten vorliegen, sehe er sich „gezwungen, die Straße zu sperren“.