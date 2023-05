Käufer von Zweibrücker Privatstraße Demontage und Umbenennung drohen

In einem Interview mit der in Istanbul erscheinenden und auch in Deutschland vertriebenen türkischen Tageszeitung „Sözcü“ drohte der „Geschäftsmann“ Aziz S. Ende April: „Im Falle eines Rückbaus werden wir die Straße abtragen. Wir haben eine Baufirma.“ S. berichtete in der Zeitung, „eine 100 Meter lange Straße mit 19 Häusern und 30 Wohnungen“ gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Yildirim für 2500 Euro ersteigert zu haben (wir berichteten) – und sie nun für satte 300 000 Euro weiterverkaufen zu wollen.