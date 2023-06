Siebenpfeifferstraße / Bei den Fuchslöchern Zwei Privatstraßen, zwei Gemütslagen

Ruhiger scheint es derweil in dem jüngst verkauften Abschnitt der Straße Bei den Fuchslöchern (der Part oberhalb des Kindergartens) zuzugehen. Zwar sind auch dort die Anwohner verunsichert. Aber der Käufer sucht dort keine Konfrontation, machte er am Dienstag im Gespräch mit unserer Zeitung deutlich. Käufer ist Martin Neumann aus Hamburg. Er sagt, dass sein Geschäftsfeld unter anderem darin bestehe, quer durch Deutschland Stellplätze für Wohnwägen oder Anhänger zu vermieten. Dies habe er bereits in Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Bayern oder im Norden getan. Er wolle entlang des Grünstreifens an der Straße Bei den Fuchslöchern und im Bereich des Wendehammers Stellplätze anbieten. Es werde entlang der Straße einen Streifen von 3,50 Meter Breite für die Fahrer gelassen – das sei ausreichend. Er wolle keinen Disput mit den Anwohnern und auf diese auch bald zugehen, sobald er alle Adressen habe. Aktuell scheint in der Straße die Verunsicherung nicht so groß wie wenige hundert Meter weiter in der Siebenpfeifferstraße. Stadtsprecher Jens John zumindest sagte am Dienstag auf Anfrage, dass von den Fuchslöchern noch niemand auf das Rathaus zugegangen sei.