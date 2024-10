Entscheidung des Stadtrates Sieben neue Springerstellen für Kitas

Patrick Lang ist sauer. Das Zweibrücker Stadtratsmitglied von Bündnis 90/Die Grünen kritisiert, dass er das Thema „neue Springer-Stellen für die städtischen Kindertagesstätten“ bereits in der Stadtratssitzung vom 13. Dezember 2023 angefragt, aber damals „quasi abgespeist“, also nicht für voll genommen worden war, beklagte er sich am vergangenen Donnerstag in seiner E-Mail an den Pfälzischen Merkur. Ihn verwundere, dass nun, in der jüngsten Sitzung des Zweibrücker Stadtrats am Mittwoch, 2. Oktober, ein Antrag der CDU-Fraktion zu „selbigem Anliegen“ auf die Tagesordnung gesetzt wurde.