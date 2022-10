Kripo ermittelt : Shisha-Bar und Auto in Zweibrücken abgebrannt – war es Brandstiftung?

Als Erstes war nach bisherigen Erkentnissen ein in einer Gasse zwischen Fruchtmarkstraße und Alexanderplatz geparkter Kleinwagen in Brand geraten, die Flammen griffen dann auf das benachbarte Gebäude mit der Shisha-Bar über. Foto: Feuerwehr Zweibrücken

Update Zweibrücken Bei dem nächtlichen Feuer in der Zweibrücker Fruchtmarkstraße entstand 110 000 Euro Schaden. Hausbewohner mussten evakuiert werden. Die Kripo ermittelt, ob die Ursache ein technischer Defekt oder Brandstiftung war.

Aus noch ungeklärter Ursache ist Samstagfrüh in der Zweibrücker Innenstadt erst ein Auto und dann eine benachbarte Shisha-Bar ausgebrannt.

Wie die Polizeiinspektion Zweibrücken und die Feuerwehr weiter mitteilen, wurde die Feuerwehr um 5.22 Uhr alarmiert. Zunächst war von „einer unklaren Rauchausbreitung aus einem Gebäude in der Fruchtmarktstraße“ die Rede, berichtet Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Frank Theisinger. „Bedingt durch weitere Meldende, die auch von kleinen Explosionen und Feuerschein berichteten, wurde durch die Hauptwache eine Einsatzstufenerhöhung veranlasst. Nach Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte sieben Minuten nach der Alarmierung wurde vor Ort festgestellt, dass ein Fahrzeug in der Gasse zwischen Fruchtmarktstraße und Alexanderplatz brannte. Eine starke Rauchausbreitung in das Gebäude der Hausnummer 4 wurde festgestellt.“

Die Polizei erläutert: „Die Flammen schlugen auf das Wohn- und Geschäftshaus über, sodass eine im Erdgeschoss befindliche Shisha-Bar fast nahezu ausbrannte.“

Shisha-Bar war schnell „komplett verraucht“

Als die Feuerwehr eintraf, waren Kräfte von Polizei und Rettungsdienst schon mit der Evakuierung beschäftigt, berichtet Theisinger. Die Shisha-Bar im Erdgeschoss des Hauses war „komplett verraucht“, so der Feuerwehrchef. „Die Feuerwehrkräfte des ersten Löschfahrzeuges begannen sofort mit der Brandbekämpfung des Fahrzeuges und verhinderten dadurch ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Wohnungen. Durch den massiven Löschangriff war das eigentliche Feuer dann schnell unter Kontrolle.“

Rettungsdienst betreute Hausbewohner

Mittlerweile seien alle Bewohner aus den Etagen oberhalb der Shisha-Bar gerettet worden. Der Rettungsdienst habe sie betreut. Glücklicherweise sei niemand verletzt worden.

Wegen Schichtwechsel konnten Feuerwehr und Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung noch nicht sagen, wie viele Personen sich in dem Haus befanden. Die Wohnungen sind laut Feuerwehr aber weiter bewohnbar.

Früheres Café Rücker

In der seit 2018 betriebenen Shisha-Bar „VIP Lounge“ (zuvor war dort das Café Rücker) wurde „durch die heißen Brandgase, die durch offene Fenster eindrangen, das ganze Mobiliar beschädigt und es kam dort zu Entstehungsbränden, die jedoch schnell gelöscht werden konnten“, schreibt Feuerwehrchef Theisinger. Der Schaden an Gebäude, Einrichtung der Bar und dem vollständig ausgebrannten Auto werde auf 110 000 Euro geschätzt.

Die Shisha-Bar „VIP Lounge“ in der Fruchtmarkstraße ist durch das Feuer fast vollständig ausgebrannt. Aus Wohnungen darüber wurden Menschen zunächst evakuiert. Foto: Feuerwehr Zweibrücken

Die Feuerwehr Zweibrücken war mit sieben Fahrzeuge und insgesamt 27 Feuerwehrangehörigen im Einsatz, die vom Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und dem Notarzt unterstützt wurden. Die Polizei sperrte für den bis 7.50 Uhr dauernden Feuerwehreinsatz die Fruchtmarktstraße vor und unterstützte die Rettungsmaßnahmen mit fünf Beamten, so Theisinger.

„Die Brandursache ist bislang unklar und die Kriminalpolizei ermittelt“, teilte die Polizei am Samstag mit. Sie bittet deshalb um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Sonntag fragte unsere Zeitung erneut nach: Gibt es neue Erkenntnisse zur Brandursache? „Leider nein“, antwortet die Polizeiinspektion Zweibrücken. Brandstiftung sei also weiter nicht auszuschließen. Gehörte der ausgebrannte Kleinwagen jemand aus der Shisha-Bar oder jemand anders? „Das Auto gehörte zum Orient-Grill“, also dem benachbarten Kebab-Restaurant.