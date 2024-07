Entscheidung der SGD Süd Aufsichtsbehörde lehnt Widersprüche von Saar-Kommunen gegen Outlet-Erweiterung ab

Darüber hinaus entfalte „das raumordnerische Ziel ‚städtebauliches Integrationsgebot’ keine drittschützende Wirkung, so dass die Verletzung eines subjektiv-öffentlichen Rechts, welches für die Widersprechenden streiten könnte, nach keiner Betrachtungsweise gegeben ist“, heißt es in der Mitteilung der Aufsichtsbehörde. Bedeutet: Zwar sollen sich Einzelhandels-Ansiedlungen auf der grünen Wiese wie eben das Outlet in das Einzelhandelsgefüge der Standortgemeinde und auch der umgebenden Kommunen einfügen, also integrieren. Das ist jedoch eine Anforderung, die das Outlet erfüllen muss, um genehmigungsfähig zu bleiben. So wie man in Deutschland einen gültigen Führerschein haben muss, um Auto fahren zu dürfen. Fährt man jedoch ohne Führerschein, gibt das, obwohl die Vorschrift der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer gilt, nicht dem Nachbarn einen Grund, den Verkehrssünder vor den Kadi zu zerren.