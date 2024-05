Prozessauftakt am Landgericht Zweibrücken Mädchen von Vater und Onkel brutal missbraucht?

Als der Vater mitbekam, dass sein Bruder gegenüber seiner Tochter übergriffig geworden war, hielt er ihn zwar von dem Kind fern – um dann allerdings an dessen Stelle zu treten. Ab 15. März 2019 und bis zum 8. Dezember 2023 soll er selbst in mindesten zehn Fällen „regelmäßig, teilweise mehrfach an einem Tag“ gegenüber seiner Tochter „sexuell übergriffig“ geworden sein. In zwei der zehn Fälle soll der Vater mit seiner Tochter, die sich seinerzeit zu ihm ab und an „zum Kuscheln“ ins Bett gelegt hatte, „den Beischlaf vollzogen“ haben, so die Anklage. Ebenso soll es zu Vergewaltigungen gekommen sein – einmal unter Gewaltanwendung. Dabei habe der Vater der sich diesmal widersetzenden Tochter mit einer Hand ins Gesicht geschlagen und so den Geschlechtsverkehr in deren Kinderzimmer erzwungen. Auch habe er vier Mal auf einer bereitgelegten Matratze im Keller des Wohnhauses Sex mit ihr gehabt, bei dem er laut Staatsanwältin Bonn derart brutal vorgegangen sei, dass die Tochter „über Schmerzen klagte“. Woraufhin der Vater gesagt habe: Sie solle „sich nicht so anstellen“.