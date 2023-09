Fall in Zweibrücken Sexuelle Straftat: Ermittlungen weiter schwierig

Am vergangenen Freitag hatte die Polizeidirektion Pirmasens nur eine kurze Pressemitteilung herausgegeben, in der es hieß: „Die Ermittlungen stehen jedoch noch ganz am Anfang, weshalb weitere Auskünfte diesbezüglich aus ermittlungstaktischen Gründen zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich sind.“ Augenzeugen hatten beobachtet und den Merkur darüber informiert , dass es noch am Freitagvormittag Absperrungen in der Kohlenhofstraße am Fuß- und Radweg Richtung Homburger Straße gab und die Kripo mit mehreren Fahrzeugen vor Ort war. Die Polizei bestätigte damals allgemein, dass es „Absperrungen wegen Spurensicherungsmaßnahmen“ gebe (wir berichteten).