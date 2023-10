Story der Dubliners bei Euroclassic Seven drunken Nights, aber Guinness fehlte an Festhallen-Bar

Am Ende blieben gemischte Gefühle übrig bei der Show „Seven drunken Nights – The Story of The Dubliners“, die am Dienstagabend im Rahmen des Euroclassic-Festivals in der Zweibrücker Festhalle gastierte. Während die einen beklagten, dass die ganze Geschichte auf Englisch mit irischem Akzent erzählt wurde oder dass die Qualität des Sounds zu wünschen übrig ließ, wollten andere am liebsten sofort einen Flug nach Irland buchen.