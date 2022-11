Zweibrücken : Ausgelassen in die Fünfte Jahreszeit

Was wäre eine zünftige Sessionseröffnung ohne Tanzvorführungen. Foto: Sabine Best

Zweibrücken Der Karnevalverein Zweibrücken eröffnete mit einem tollen Programm die Fastnachtssaison 2022/23.

Von Sabine Best

Darauf hatten die Zweibrücker Närrinnnen und Narren lange warten müssen: Nach der zweijährigen Corona bedingten Pause konnten sie am vergangenen Samstagabend in der Festhalle Zweibrücken ausgelassen mit dem Karnevalverein Zweibrücken (KVZ) in die neue Kampagne starten.

Unter dem begeisterten Beifall der gut 200 Besucher zogen pünktlich um 20.11 Uhr die rund dreißig Mitwirkenden zu fetziger Stimmungsmusik der hauseigenen Band Die Wikinger (Eric Mayer und Andreas Walter) in den Festsaal ein.

Auf die vielen großen Probleme bundes- und weltweit ging die Präsidentin des KVZ Heike Förch in ihrer Eröffnungsrede ein und kam zu dem Schluss: Allen düsteren Zukunftsprognosen zum Trotz feiern wir Fastnacht als unser schönstes Hobby; „Mir wolle des, mir brauche des- mir mache des! Und die da Drobbe soll de Deiwel hole!“.

Mit einer von den Trainerinnen Angela Wild und Selina Fröbis eingeübten schwungvollen Tanzdarbietung mit akrobatischen Einlagen sorgten sechs flotte Mädchen der Junioren-Garde im Alter von elf bis 15 Jahren für einen ersten Höhepunkt des Abends; entsprechend enthusiastisch wurden sie mit einer Rakete und drei kräftig donnernden „Allee Hopp“ vom Publikum belohnt.

Als „Eisbrecher“ hatte Heike Förch das Vater-Tochter-Gespann Frank und Lea Jacobi angekündigt, die mit eingängigen Gags und lustigen „Generationsgesprächen“ für viele Lacher sorgten.

Doch eigentlich war das Eis schon lange vorher gebrochen; die Präsidentin schaffte es von Beginn an, mit ihrer spontanen, witzigen, und schlagfertigen Art die ausgesprochen gute Stimmung auf die Gäste zu übertragen. Nicht unerheblichen Anteil daran hatten auch Die Wikinger, die mit einem breit gefächerten Repertoire an eingängiger Musik zum Tanzen und Mitschunkeln einluden.

„Küssen verboten“ hieß es immer noch als Vorsichtsmaßnahme bei den anschließenden Ehrungen: Den Hausorden für fünfjährige Mitgliedschaft im KVZ erhielten Jutta Bretter, Kevin Edelmann, Nico Ketzer und in Abwesenheit Jutta Daniel und Katja Dotterweich. Die „Krone“ (elf jährige Vereinsaktivität) bekamen Lena-Marie Bayer, Sandra Freyer, Karl Roos, Horst Sieber und Helena Wagner und für 15 Jahre Treue wurden Vanessa Ast, Patricia Castro und Nina Trumpler geehrt.

Bereits seit 22Jahren gehört Lothar Pirrog dem KVZ an; die würdevolle Verleihung seines Ordens, dem Goldenen Löwen, findet in einer zentralen Veranstaltung in Speyer statt.

Seit 128 Jahren feiert der KVZ in Zweibrücken Fastnacht und ist damit der älteste Faschingsverein der Stadt. Mit 140 aktiven Mitgliedern – zum großen Teil in einer der Tanzgruppen oder als Büttenredner – will er auch in dieser Saison mit drei weiteren Sitzungen (Ladies Night am 28. Januar, Kinderfastnacht am 29. Januar, Prunksitzung am 4. Februar) sowie der Teilnahme am Festumzug ein großes Programm stemmen.

Für Stimmung pur sorgten am Samstagabend auch Die Lyoners alias Frank Jacobi und Timm Riegel; mit eigener Gitarrenbegleitung gaben sie die ganze Bandbreite der Fastnachtmusik zum Besten.

Das ganze Jahr über sammelt Heike Förch lustige Vorkommnisse, Missgeschicke, Anekdoten über die Vereinsmitglieder, um sie dann sehr zur Freude der Zuhörer in gekonnten selbst geschriebenen Versen vorzutragen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Ereignisse in Ägypten, Bubenhausen, Budapest, Käshofen oder einer „Stroos“ in Zweibrücken stattgefunden haben – von übersehenen Glastüren, über eine nicht gefundene Jauchegrube am Clubhaus, „Nachbarschaftshilfe“ bei der Gartenarbeit bis zu vielen kleinen und größeren vereinsinternen Peinlichkeiten – alles wurde von der Präsidentin aufs Korn oder die Schippe genommen.