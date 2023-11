Karnevalszeit beginnt Zweibrücker Narren starten die Session

Und last but not least gab es noch einen richtig feierlichen Moment, der sogar die sonst um Worte nicht verlegene Sitzungspräsidentin fast zu Tränen rührte: Nämlich als ihr das Ehrenmitglied Karl Meyer den von ihm selbst entworfenen aktuellen Karnevalsorden samt Kette umhängte. Jedes Jahr macht sich der mittlerweile fast 90-Jährige die Mühe, mit viel Gespür für das Zeitgeschehen einen Orden zu kreieren. Dieses Jahr heißt er der Zeitenwende gemäß „Alles weerrd wiedder umgekrembelt“. Aktuell verfasste er dazu auch eine kleine Rede, in der er mit viel Esprit, Wortwitz und in klassischer Büttenrede-Manier darauf einging, wie die Zweibrücker Oberstadt „scheenner werre soll“. Und am Applaus war zu spüren: Der hat´s noch nicht lange nicht verlernt.