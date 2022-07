6 Straftaten in 16 Stunden in Zweibrücken : 25-Jähriger Mann fällt durch Häufung von Straftaten auf

6 Straftaten in 16 Stunden in Zweibrücken

Zweibrücken Der junge Mann war zwar geständig – reumütig scheint er allerdings nicht gewesen zu sein, wie die letzte von der Polizei erfasste Tat zeigt.

Und das kam so, berichtet die Polizei: Nachdem er am Mittwochabend gegen 22.40 Uhr in ein Hotel im Zweibrücker Stadtgebiet geschlichen war, dort zwei Handys von Angestellten und eine Packung mit 50 Zigaretten gestohlen hatte und dabei von Angestellten ertappt worden war, war ihm zunächst die Flucht gelungen. Der polizeibekannte junge Mann konnte durch die herbeigeeilten Polizisten in Zusammenarbeit mit dem Hotelpersonal zwar schnell identifiziert, jedoch in der Nacht an seiner Wohnanschrift nicht angetroffen werden.