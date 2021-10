Serie Sehnsuchtsort Urlaub : Einfach Sein kann so einfach sein

Reisen mit dem „Hotel California“ ist Freiheit pur. Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken Wie alle fahren im Laufe unseres Lebens unzählige Male in die Ferien. Unter diesen vielen Urlaubszielen gibt es aber einzelne, die für uns von besonderer Bedeutung sind; weil wir so oft da waren, weil es der erste Urlaub mit Partner oder Kind war, oder, oder oder. In einer Serie stellen Merkur-Mitarbeiter und Leser ihre ganz persönlichen Sehnsuchtsorte vor. Heute: Camping im VW California.

Von Cordula von Waldow

Blätter rauschen, die Vögel stimmen ihr zweites Morgenlied an und von ferne plätschert Wasser. Was kann schöner sein, als so morgens mitten in der Natur zu erwachen nach einer Nacht in absoluter Ruhe und ohne Lichter-Smog?

Ganz schön schattig fühlt es sich in unserem „Hotel California“ an. Noch einmal einkuscheln, oder? Die Neugier siegt und durch das aufgezogene Fenster im Aufstelldach sehe ich, dass die Nagoldtalsperre in der Sonne liegt. Hm, dann ist doch eigentlich schon fast egal, wie kalt das Wasser noch ist. Während ich mein übliches Morgen-QiGong barfuß auf der Wiese mache, erhitzt der Liebste schon mal Wasser auf dem kleinen Campergrill und füllt es in die Thermoskanne. Schnell das übliche Zitronenwasser am Morgen und … ab in die Fluten.

Seit ich nur noch kalt dusche, ist selbst ein See maximal „frisch“. Eher nass. Die hohen Wasserpflanzen kitzeln am Bauch, doch zur Mitte hin ist alles frei. Das Gesicht in der Sonne, den nördlichen Schwarzwald ringsherum, ziehe ich im See gemütlich meine Runden. Soooooooooooo herrlich und deutlich wärmer, als angenommen. Doch irgendwann siegt der Frühstückshunger. Jetzt einen schönen, heißen Chai und die aufgebratenen Pizzareste von gestern Abend. Köstlich. So herrlich ist das Leben. Besonders, wenn man seine lange vergrabenen Träume doch noch verwirklicht.