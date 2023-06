Serie Der Song meines Lebens „Das Stück verbindet beide Welten“

Thematisch dreht es sich im Songtext darum, dass die Worte „I love you“ häufig nur so dahin gesagt werden. Als echter Liebesbeweis können sie damit nicht immer dienen - manchmal brauche es eben „more than words“, „mehr als Worte“. Weil der Song mit Abstand der erfolgreichste der Band, aber auch einer war, der gar nicht unbedingt ins Konzept der Metalband passte, waren Extreme irgendwann davon genervt, immer nur mit More Than Words in Verbindung gebracht zu werden. Auf einer Tour durch Polen mit Aerosmith entschieden sie sich einst, das Stück nicht mehr zu spielen – bis Aerosmith-Sänger Steve Tyler mit großen Buchstaben an die Garderobentür schrieb: „Spielt den verdammten Song!“ Seither gehört das Stück immer ins Extreme-Repertoire.