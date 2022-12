Zweibrücken/Pirmasens : Seniorin fällt auf Betrug herein

Zweibrücken/Pirmasens Traurig: Eine fünfstellige Geldsumme ist jetzt weg.

(red) Auf eine Betrugsmasche ist eine über 80 Jahre alte Frau aus Zweibrücken am Mittwoch hereingefallen. Wie die Polizei berichtet, hatte die Frau gegen 13.30 Uhr, einen Anruf von ihrer angeblichen Tochter erhalten. Die Anruferin war total aufgelöst und weinte, weil sie angeblich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hatte und nun ins Gefängnis müsse. Dann wurde das Gespräch von einem angeblichen Polizisten übernommen. Dieser forderte eine sehr hohe Kaution, um die sofortige Haft abzuwenden. Die ältere Frau teilte daraufhin mit, dass sie nur eine Summe im mittleren fünfstelligen Bereich zu Hause habe, was dann zunächst doch ausreichend war. Das Geld wurde in einer Klarsichttüte relativ zeitnah von einem Mann an der Haustüre der Frau abgeholt.