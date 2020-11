Zweibrücker Heime untersuchen Mitarbeiter und Bewohner : Seniorenheime starten Schnelltests

Zweibrücken Awo-Heim, Wichernhaus und DRK-Haus in Mörsbach untersuchen Personal und Heimbewohner. Die organisatorische Belastung ist hoch.

In den Seniorenheimen der Stadt Zweibrücken werden seit Beginn dieser Woche in großer Schlagzahl Corona-Schnelltests durchgeführt. Das Awo-Heim am Rosengarten, das Wichernhaus in der Jakob-Leyser-Straße und das Gästehaus für Kurzzeitpflege im Stadtteil Mörsbach fertigen jede Menge Abstriche an.