Selbsthilfegruppe Schlaganfall Zweibrücken und Umgebung feiert 30. Geburtstag Im Nardini Klinikum hat alles begonnen

Dr. Horst Winter, Chefarzt des Nardini Klinikums im Ruhestand, knüpfte in seinem Grußwort an den mehrfach gefallen Begriff „Gemeinsam“ an und erinnerte an die zu jener Zeit ebenfalls neu gegründete Stroke-Unit-Spezialstationen für Schlaganfall-Betroffene. „Wir waren damals die ersten in der Region, die Telemedizin betrieben haben. So konnten wir mit einer ISDN-Leitung unsere Computertomographiebilder nach Homburg schicken. So standen wir in einem engen Austausch.“