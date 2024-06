Selbsthilfegruppe ADHS in Zweibrücken Nicht krank, nur anders

Auch ihr selbst ging es so. In einer Mutter-Kind-Kur erfuhr sie, dass sich die Disposition für ADHS vererbt und dass es auch Erwachsene gibt, die eine ADHS-Störung aufweisen. „Da wurde mir einiges in meinem Leben klar. Ich merkte, ich bin auch betroffen“, berichtet Bianca Peiler. Sie ließ sich von Cordula Neuhaus zum ADHS-Coach ausbilden. Die renommierte Psychologin Neuhaus hat schon unzähligen Menschen mit ADHS geholfen. Dieses Wissen möchte Bianca Peiler weitergeben, auch in der Selbsthilfegruppe.