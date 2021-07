Serie Sehnsuchtsort Urlaub : Norderney – ich komme wieder

Nadine Lang mit zwölf Jahren auf Norderney. Foto: Nadine Lang

Wie alle fahren im Laufe unseres Lebens unzählige Male in die Ferien. Unter diesen vielen Urlaubszielen gibt es aber einzelne, die für uns von besonderer Bedeutung sind; weil wir so oft da waren, weil es der erste Urlaub mit Partner oder Kind war, oder, oder oder. In einer Serie stellen Merkur-Mitarbeiter und Leser ihre ganz persönlichen Sehnsuchtsorte vor. Heute: Norderney.

Ich erinnere mich noch genau an das Gefühl, als das kalte Nordseewasser langsam in meinen Neoprenanzug eindrang. Ich hielt gespannt die Luft an, doch statt der erwarteten Kälte fühlte es sich unangenehm warm unter dem Stoff an. Die dünnen Surfschuhe konnten mir nicht das Gefühl nehmen, mitten im Schlick zu stehen und in Gedanken scannte ich mit einem Schaudern all die Würmer und Fische ab, die sich möglicherweise zu meinen Füßen tummelten. Und während mir – der absoluten Nicht-Wasserratte – all das durch den Kopf ging, musste ich feststellen: irgendwie ist es verdammt cool, in diesem Moment in einem Surfanzug im Wattenmeer zu stehen, während die salzige Nordseeluft durch die nassen Haare wehte.

Ich war zwölf Jahre alt, als ich das erste Mal so lange von Zuhause weg war – alleine. Doch die sechswöchige Kur auf Norderney entwickelte sich zu einem Sommer, den ich bis heute nicht vergesse. Die Insel hatte mich in ihrem Bann, die sanften Strände, die Naturgewalt, Ebbe und Flut, das raue Klima und andere Jugendliche, die zu Freunden wurden – ich fühlte mich so wohl, dass ich gar nicht mehr nach Hause wollte. Und neben jeder Menge anderer Aktivitäten stand also auch dieser Surfkurs auf dem Plan, und nach anfänglicher Trockenübungen mit unserem Surflehrer war es also soweit: An einem windigen Tag stand ich nun in diesem vermutlich schon von hunderten anderen vor mir benutzen Neoprenanzug, der wie eine zweite Haut an mir lag.

Doch was auf dem Trockenen so einfach aussieht, stellte sich auf dem Wasser nicht ganz so easy dar. Statt coolem Wellenreiten gingen wir nacheinander baden und waren nach einer Stunde auf und absteigen – oder sollte man wohl besser sagen: herunterfallen und irgendwie wieder hochziehen– total erschöpft. Aber es lohnte sich, wer dranblieb, blieb irgendwann auf dem Brett stehen und das Bord nahm Fahrt auf. So sehr, dass ich trotz meiner Abneigung gegen undurchsichtige Gewässer auch mal freiwillig absprang.

Am Ende des Nachmittags waren wir alle um eine wahnsinnige Erfahrung reicher. Das Gefühl der Freiheit auf dem Brett, das Abenteuer auf dem Wasser war damals in diesem zarten Alter unbeschreiblich. Doch auch das werde ich nie vergessen: Salzwasser zu schlucken ist einfach nur verdammt widerlich. Und so fuhr ich am Ende dieser sechs Wochen nach stundenlanger Verabschiedungsszenarien traurig und mit jeder Menge toller Erfahrungen mit dem Zug wieder nach Hause.

„Norderney – ich komme wieder“, hallte der Marketing-Spruch der Insel in meinem Kopf nach. Bis heute steht es auf meiner Reiseliste und eines Tages werde ich dieser Nordseeinsel wieder einen Besuch abstatten und wieder auf ein Surfbrett steigen. Nadine Lang