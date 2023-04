Auch Klima und Flucht Thema Freie Plätze bei Jugend-Segelfreizeit

„Auf der Lovis können wir Lernen mit dem unmittelbaren Erlebnis des Segelns verbinden“, heißt es in der Einladung: „Insbesondere möchten wir zusammen über die Themen Klima, Flucht und wie wir künftig besser zusammenleben können sprechen. Was beschäftigt euch mit Blick auf die aktuellen Krisen, welche Ängste und Hoffnungen habt ihr und was wolltet ihr schon immer mal dazu sagen? Unsere Ergebnisse wollen wir mit verschiedenen Methoden auch medial aufarbeiten – ihr könnt euch beispielsweise an einem Podcast versuchen, einen Kurzfilm produzieren oder vielleicht habt ihr noch ganz andere Ideen. Wir werden an Bord zusammenleben, kochen, lernen und vor allem Spaß haben und ein besonderes Erlebnis teilen.“