Fußballschule Volltreffer von Sebastian Steinmanis in Zweibrücken Ein etwas anderes Fußball-Camp

Was Sebastian Steinmanis bedauert: „Leider werde ich in diesem Jahr nur ein Camp anbieten können.“ Doch auch hierfür hat er eine Lösung gefunden. Zusätzlich finden erstmals sogenannte „Power Days“ statt. Das seien Intensiv-Trainings, die auf drei Stunden begrenzt sind. So könne in den Sommerferien beziehungsweise an anderen Terminen noch zusätzlich trainiert werden.