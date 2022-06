Badeparadies Zweibrücken : Hallenbad-Tragödie: 20-Jähriger stirbt – Ursache jetzt bekannt

Die Staatsanwaltschaft hat jetzt mitgeteilt, was die Obduktion des verunglückten 20-Jährigen ergeben hat.

Der Mann war an Fronleichnam (16. Juni) im Zweibrücker Badeparadies bewusstlos geworden, als er gerade das Becken verlassen wollte, und Minuten später am Boden des Beckens entdeckt worden. Wie die Videoaufzeichnung des Hallenbads ergab, sackte er ohne Fremdeinwirkung nach hinten ab und ging unter. Innerhalb von kurzer Zeit wurde er vom Bademeister geborgen. Der junge Mann wurde wiederbelebt und ins Krankenhaus gebracht; dort starb er dann jedoch wenige Stunden später am Freitag.