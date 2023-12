Zweibrücker Kultur in der Krise Corona-Folgen sind noch zu spüren

Besonders freue sie sich auch über die Kindertheaterkonzerte und das neue Krabbelkonzert, zu dem Thilo Huble Näheres berichtete: „Das Krabbelkonzert ist ein noch junges Format der deutschen Staatsphilharmonie, das wir uns erstmals in Landau angeschaut haben und so begeistert waren, dass wir es auch mal in Zweibrücken versuchen wollen“, erzählte er. „Man muss sich das so vorstellen. Ein Musiker, insgesamt sind es drei/vier mit klassischen Instrumenten – steht zum Beispiel mit seiner Flöte auf einem Stuhl und die Kinder sind mucksmäuschenstill – beeindruckend. In Landau war das echt gut, jetzt sind wir gespannt, wie das bei uns ankommt.“