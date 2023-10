Neueröffnung in jahrelangem Leerstand in Zweibrücker City Pop-up-Store schreibt erste Erfolgsgeschichte

Wie am Standort in der Oselbachstraße (der als Lager und für den Onlineversand bestehen bleibt), gibt es auch in Schwabes Teestube am Schloss das typische Frühstück. „Ob herzhaft oder süß, mal was anderes oder auch vegan oder glutenfrei, bei uns ist sicher für jeden etwas dabei“, versichert Eva Gab. Die Teestube mit fünf Tischen bietet Platz für 20 Personen. Eine Erweiterung sei bei Bedarf aber durchaus möglich, so Gab, die sich für kommenden Sommer auch eine Außenbestuhlung vorstellen könnte. Die nötigen Gespräche mit der Stadt müssen wir aber erst noch führen“, sagt Gab.