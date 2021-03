Kommentar zur Diskussion um Lüftungsanlagen für Zweibrücker Schulen : Lieber zielgenau treffen statt schnell daneben!

Zweibrücken muss beim Coronaschutz für Schulen das Rad nicht neu erfinden. Statt Schnellschüssen sollte man wissenschaftliche Ergebnisse analysieren.

Der Coronaschutz in Schulen ist ein äußerst sensibles Thema. Der Präsenzunterricht ist wichtig, weil das gemeinsame Lernen viel besser klappt, als wenn jede(r) alleine zuhause vorm Computer sitzt. Doch die Infektionsgefahr ist trotz Maskenpflicht natürlich stark erhöht, wenn man stundenlang mit 25 Leuten in einem Klassenraum sitzt. Verständlich, dass viele Eltern, Lehrkräfte und Schüler:innen da nach zusätzlichen Schutzmaßnahmen rufen. Ich bin aber froh, dass ich nicht in der Haut von Politiker:innen stecke, die darüber entscheiden müssen. Denn der Kosten-Nutzen-Effekt diverser technischer Lösungen ist auch wissenschaftlich hochumstritten. Bei manchen technische Lösungen könnte sogar die Gefahr bestehen, dass die Gesundheit der Kinder mehr statt weniger in Gefahr gerät, insbesondere wenn sie das (zugegebenermaßen unangenehme) Alle-20-Minuten-Stoßlüften ersetzen.