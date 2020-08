Schulstart in Zweibrücken : „Ein gewisser Bammel ist da“

Während des Unterrichts sitzen die Kinder wieder normal nebeneinander und der Mundschutz darf abgenommen werden. Foto: Nadine Lang

Zweibrücken In Zweibrücken wird seit Montag wieder – fast – wie früher unterrichtet. Ein Besuch in der Mannlich-Realschule plus.

Das war schon ein besonderer Tag für alle Zweibrücker Schüler am Montag. Nach monatelangem Homeschooling und späterem Schichtunterricht ging es für alle Schüler nach den Sommerferien erstmals wieder in den Regelbetrieb über.

Bei einem Rundgang durch die Mannlich-Realschule plus in Zweibrücken wurde schnell klar: irgendwie ist alles beim Alten und doch alles anders. Bei offenen Fenstern und Türen und dem unverkennbaren Geruch nach Desinfektionsmitteln gestaltete sich der Unterricht hingegen fast wie eh und je. Während in den Fluren Mundschutz getragen wird, darf er am Sitzplatz im Klassenraum abgenommen werden.

Und während der Unterricht recht normal wieder in Gang kam, wurden in der Turnhalle die neuen Fünftklässler begrüßt. Klassenweise, nur mit zwei Begleitern und in diesem Jahr ohne Musikbeitrag oder Paten. Auch auf den Begrüßungsabend im Voraus wurde verzichtet, dafür hatten die Lehrkräfte ein Begrüßungsvideo für die neuen Schüler gedreht. Das Gute an diesem ersten Tag an der Zweibrücker Realschule: alle Lehrer sind da, von den Schülern fehlten nur wenige, die entweder krankgeschrieben sind, weil sie zur Risikogruppe gehören oder noch auf das Testergebnis nach dem Urlaub warten. „Aber die Klassen sind halt voll“, erklärt Marc Sadowski, stellvertretender Schulleiter der Mannlich-Realschule plus.

Durch den Umbau vor knapp zehn Jahren wurden die Klassenräume etwas kleiner konzipiert. Das lässt nicht viel Spiel für den Abstand zwischen den Schülern. Der ist zwar für den Unterricht nicht vorgeschrieben, hatte aber vor den Sommerferien dazu geführt, dass während des Schichtunterrichts nur ein Drittel der Schüler in die Klassenräume konnten. „Jeder freut sich, dass die Schule wieder angefangen hat und wieder ein Stück Normalität da ist und wir nehmen die Einschränkungen dafür in Kauf, aber es ist von allen Seiten – Lehrern, Schülern und Eltern – ein gewisser Bammel da“, erklärt Marc Sadowski beim Rundgang durch das Schulgebäude.

Statt vorgegebener Stoßlüftung bleiben die Fenster dauerhaft geöffnet. Derzeit kein Problem. Was das im Herbst und Winter bedeutet, diese Frage schwebt bei allen im Raum. Manche Vorgaben geben auch den Lehrkräften zu denken. Während im Klassensaal der Mundschutz abgenommen werden muss, besteht auf dem Pausenhof im Freien Mundschutzpflicht. „Die Pause ist aber nun mal auch zum Essen und Trinken da“, erinnert Sadowski.

Ein Lehrer, der gerade eine siebte Klasse unterrichtet, freut sich zwar, dass alle Schüler so gut bei den Hygienevorgaben mitmachen, sieht aber auch, dass in der Praxis nicht alles so einfach umsetzbar ist. „Sie strengen sich schon an, alles einzuhalten, aber es sind eben trotzdem auch Kinder“, erklärt er.

Auf dem Flur hat sich der vierzehnjährige Leon mit Abstand in der Warteschlange zum Sekretariat eingereiht. Genauso wie seine Mitschüler sieht er die Situation ziemlich entspannt: „Es ist sehr ungewöhnlich mit der Maske und mit dem Abstand. Ich bin aber froh, dass die Schule jetzt wieder ganz normal weitergeht.“ Kompliziert fand er den Heimunterricht, und schade war es, dass er seine Freunde nicht sehen konnte.

Marc Sadowski ist stellvertretender Schulleiter der Mannlich-Realschule plus. Foto: Nadine Lang

Im Schulgebäude, außer am Sitzplatz im Klassenraum und auf dem Pausenhof, herrscht Mundschutz-Pflicht. Nur zum Essen und Trinken darf er abgenommen werden. Foto: Nadine Lang