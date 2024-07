Schulfest am Zweibrücker Helmholtz-Gymnasium Die Welt zu Gast am Helmholtz-Gymnasium

„Die Welt zu Gast am Helmholtz – Gemeinsam Vielfalt leben“ hieß es vergangene Woche am Zweibrücker Helmholtz-Gymnasium. Eltern, Geschwister, Verwandte, Freunde und Ehemalige waren eingeladen und in großer Zahl auch gekommen. Das Wetter hatte sicherlich seinen Teil zur guten Stimmung beigetragen, sah es doch am Morgen alles andere als erfolgversprechend aus. Umso schöner, dass der Himmel später doch noch aufklarte und es möglich machte, dass alle Programmpunkte im Freien wie geplant stattfinden konnten.