Schulentwicklungsplan : Zu viel Raum für zu wenige Schüler

Zweibrücken Der Schulentwicklungsplan stellt der Zweibrücker Bildungslandschaft insgesamt ein gutes Zeugnis aus

Die Stadt der Rosen und Rosse ist und bleibt auch eine ausgezeichnete Schulstadt. Eine Kernaussage des gemeinsamen Schulentwicklungsplans, den die Städte Pirmasens, Zweibrücken und der Landkreis Südwestpfalz bei der Projektgruppe Bildung und Region (Biregio) Bonn in Auftrag gaben und dessen Ergebnis für die Stadt Zweibrückenam Montagabend den Mitgliedern des Schulträgerausschusses in der Aula des Hofenfelsgymnasiums vorgestellt wurde. Wolf Krämer-Mandeau erläuterte detailliert Grafiken, Entwicklungen und die sich daraus ergebenden Rückschlüsse.

Wolf Krämer-Mandeaus Lob für Stadt Zweibrücken, „…ihr seid phantastisch aufgestellt“, kam verständlicherweise ganz zum Schluss. Die Stadtbeigeordnete Christina Rauch (CDU) wusste dieses Ergebnis auch gleich passend zu würdigen. „Die kontinuierliche Arbeit der zurückliegenden Jahren hat dazu geführt. Jetzt haben wir es schwarz auf weiß, wir sind auf dem richtigen Weg!“ Dennoch, Hände in den Schoß legen und nichts tun geht nicht. Nachjustierungsbedarf ist angesagt, Baustellen im übertragenen Sinn sind durchaus an mehreren Stellen erkennbar.

Weniger Grundschüler bedeuten auch zeitversetzt weniger Schüler bei den weiterführenden Schulen. Die Schulform Hauptschule sei ganz verschwunden. Die Herzog-Wolfgang-Realschule plus hatte einmal doppelt so viele Schüler wie im Augenblick. Die Entwicklung zu kleineren Klassen wirke sich positiv aus. Wolf Krämer-Mandeau: „Je weniger Kinder wir haben, um so klüger werden sie.“ Das Zusammenwirken der Schulträger und dem Land, für die Bereitstellung der Lehrkräfte zuständig, beleuchtete die Projektgruppe insoweit als deren Vertreter es beim Vorstellen der Ergebnisse für die Stadt Zweibrücken offenlassen musste, inwieweit künftig Lehrer für die einzelnen Schultypen zur Verfügung gestellt werden. „Das ist nicht unsere Entscheidung darüber zu befinden. Aber, sie können für ihre Schulen planen soviel sie wollen. Doch ein wichtiger Mitspieler bei alledem ist das Land, dieses stellt die Lehrkräfte“.

Dabei gebe es für die Stadt Zweibrücken nur zwei Schulschwerpunkte. Die Grundschule Ixheim und bei den weiterführenden Schulen die Herzog-Wolfgang-Realschule plus. Überlegenswert dazu sei, ob nicht mehr Schwerpunktschulen im Grundschulbereich und den weiterführenden Schulen gebraucht werden. Die Basis einer Aufgabenverteilung in diesem Bereich könnte damit erreicht werden. Zweibrücken weist in diesem Bereich auch ein anderes Bild auf als etwa die Stadt Pirmasens oder der Landkreis Südwestpfalz. Kein Thema sei zudem „Inklusion“ an den Berufsbildenden Schulen. Wolf Krämer-Mandeau: „Die Berufsbildende Schule hat schon immer Inklusion gemacht.“ Wenn aber in den Grundschulen schon Inklusion betrieben werden soll, dann müsste das auch in den weiterbildenden Schulen erfolgen.