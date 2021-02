Mehrere Hygiene-Maßnahmen zum Präsenzunterricht-Wiederbeginn am Montag in Zweibrücken : In den Schulen ist jetzt immer Maskenpflicht

Eine der neuen CO 2 -Ampeln für einige Zweibrücker Klassenräume. Foto: Stadt ZW

Zweibrücken Schuldezernentin Christina Rauch informiert über die Coronaschutz-Maßnahmen zur Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts in Zweibrücken.

Am Montag wird der Präsenzunterricht in Rheinland-Pfalz nach dem fast vollständigen Corona-Lockdown wieder deutlich ausgeweitet. Dazu informiert die Zweibrücker Schuldezernentin Christina Rauch (CDU) in einer Pressemitteilung.

Die bisherigen Regelungen für Präsenzunterricht der Abschlussklassen bleiben erhalten und es werden in Abhängigkeit des Infektionsgeschehens und unter Wahrung der Abstands- und Hygieneregeln, das heißt in der Regel im Wechselmodell, auch die übrigen Jahrgänge bald wieder in der Schule sein.

Ab 22. Februar werden alle Schüler-/innen der Grundschulen und der Unterstufe der Förderschule in der Regel im Wechselunterricht in den Schulen unterrichtet. Einige Grundschulen werden, wo ein Mindestabstand von 1,5 Metern aufgrund der räumlichen Situation gewährleistet ist, ganze Klassen in Präsenz unterrichten. Zum Teil gibt es an den Grundschulen je nach Klassengröße Mischkonzepte von Präsenz- und Wechselunterricht.

Rauch schreibt: „Von den Grundschulen bekamen wir zahlreiche Rückmeldungen bezüglich der unterschiedlichen Modelle der Gestaltung des Wechselunterrichtes für die Phase der Schulöffnung und stehen weiterhin im engen Kontakt. Wir konnten aufgrund dieser Meldungen bestmöglich in enger Abstimmung mit den Verkehrsbetrieben die Schülerverkehre, die Essensangebote in den Schulen und die Reinigung der Gebäude abstimmen.“

Die Hygieneplanung habe Rheinland-Pfalz aktualisiert, die Stadt werde die Maßnahmen „in den Schulgebäuden bestmöglich umsetzen“.

Rauch erläutert: Schulleitungen, Schulpersonal und Schulverwaltungsamt achten auf die Umsetzung der dargestellten Verhaltensregeln und Schutzmaßnahmen vor Ort. Hier geht es unter anderem um die wichtigen und bekannten Regeln: Abstand halten, Hygieneregeln beachten, Maske tragen und lüften. Eine Neuerung ist hier das Tragen von medizinischen Gesichtsmasken beziehungsweise Atemschutzmasken während des gesamten Schulbesuches und der Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs auf den Schulwegen.

Daher stellt das Land Rheinland-Pfalz den Schulträgern erneut medizinische Gesichtsmasken für die Lehrkräfte und Kinder an den Zweibrücker Schulen zur Verfügung. Weitere Masken sollen nächste Woche folgen. Die erhaltenen Masken wurden bereits zum Start in den Präsenzunterricht vom Schulverwaltungs- und Sportamt portioniert und für an die Zweibrücker Schulen für die Lehrkräfte verteilt. Darüber hinaus werden medizinische Masken für den Schülerverkehr zur Verfügung gestellt.

Rauch schhreibt weiter: „In diesem Zusammenhang ist eine Verteilung an die Verkehrsbetriebe erfolgt, sodass in jedem Bus eine Anzahl von Notfallmasken zur Verfügung steht. Sollten Schülerinnen und Schüler ihren Mundschutz vergessen haben oder aus sonstigen Gründen nicht mitführen, kann durch diese Notfallmasken die Schülerbeförderung trotzdem sichergestellt werden.“

Rauch: „Als Schulträger achten wir darauf, nach den Vorgaben der gültigen Corona-Hygienerichtlinie für Schulen zu reinigen. Vor Schulstart wurden grundsätzlich alle Schulgebäude nach dem Hygienestandard für Corona in Schulen gereinigt und alle Räumlichkeiten vor dem Hintergrund der Landes- und Bundesvorgaben überprüft. Die Reinigung wird grundsätzlich nach den Vorgaben des Hygieneschutzes täglich flexibel und der Situation angepasst erfolgen.“

Weiterhin stelle die Stadt den Schulen wie gewohnt Desinfektionsmittel, Reinigungstücher und weitere Hygieneartikel für den Schulbetrieb zur Verfügung, der Bedarf sei neu abgefragt worden.

Rauch: „Wir haben zudem nach Bedarfsabfrage CO 2 -Ampeln für die Klassenräume zum Schulstart bereitgestellt. Diese Ampeln sind Messgeräte für die Klima- und Luftüberwachung in geschlossenen Räumen. Sie haben ein mehrfarbiges Display mit Ampelfunktion, bieten einen schnellen Überblick auf die aktuelle CO 2 - und Aerosolkonzentration in der Raumluft und unterstützen so die Lüftungsroutine im Klassenzimmer. Wir haben bei der Beschaffung darauf geachtet, dass sie den Anforderungen des Umweltbundesamtes entsprechen.“

Der Sportunterricht kann nach der gültigen Landesverordnung im Freien weiterhin regulär ohne Maske aber im Abstand stattfinden. Sporttheoretischer Unterricht in Innenräumen kann ebenfalls regulär mit Maske abgehalten werden. Wir werden in der nächsten Woche situativ die Zweibrücker Sportstätten für den Schulsport öffnen. Hierzu ist das Schulverwaltungs- und Sportamt mit den Schulleitungen im Gespräch.

Zurzeit gibt es aufgrund der aktuell gültigen Coronaverordnung keine warmen Gerichte während der Mittagsversorgung. Allerdings werden hochwertige Lunch-Pakete nach Wunsch beziehungsweise Bestellung durch die Schulen für die Schulgemeinschaften geliefert.

Rauch: „Wir haben in den letzten Wochen unsere Möglichkeiten geprüft, um zum Start des Wechselunterrichtes die Situation im öffentlichen Personennahverkehr weiter zu verbessern. Für die Schülerinnen und Schüler werden wir auf den stark frequentierten Linien Schulbusse als Verstärkerfahrten zu bestellen und bei Vergessen der medizinischen Mund-Nasen-Bedeckungen medizinische Masken in den Bussen bereithalten. Natürlich werden wir weiterhin einen Blick auf die Haltestellen und Aufenthaltsräume richten und auf das Tragen der medizinischen Mund-Nasen-Schutzbedeckungen sowie das Abstandsgebot hinweisen. Dafür werden wir zusätzliche Schilder mit Erläuterungen zu den Hygienemaßnahmen im öffentlichen Nahverkehr an den Bushaltestellen anbringen, um die Vorgaben auch visuell noch einmal zu verdeutlichen. Wir stehen hierzu im stetigen Austausch mit den Verkehrsbetrieben, um den Busverkehr bestmöglich auf die Bedarfe in der Corona-Situation abzustimmen und gegebenenfalls weitere Busse im Schülerverkehr zuzubestellen.“