Weiter Ermittlungen über Hintergründe Nach Schüssen in Mörsbach: Nun auch 88-jähriger Ehemann gestorben

Polizei und Rettungskräfte waren am Dienstagmorgen mit einem großen Aufgebot ausgerückt, nachdem Zeugen Schussgeräusche ausgerückt waren. Nachdem sich schnell herausgestellt hatte, dass für die Bevölkerung keinerlei Gefahr bestand, gab es am Dienstag noch keine Information der Öffentlichkeit zu dem Fall. Nach einer Anfrage des Pfälzischen Merkur an die Polizei gab es dann am Mittwoch die erste Pressemitteilung.