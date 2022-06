Festnahme : Warnschüsse vor Spielhalle

Zweibrücken Wer es gehört oder gar gesehen hat, kam sich bei der Polizeiaktion am Donnerstagnachmittag vermutlich wie im falschen Film vor.

Zivilkräfte der Polizei hatten auf dem Parkplatz einer Spielhalle in der Gottlieb-Daimler-Straße in Zweibrücken einen 27-Jährigen kontrolliert. Daraufhin versuchte der Mann, in einem Transporter zu flüchten. Die Polizei gab zwei Warnschüsse in die Luft ab, woraufhin der Verdächtige sofort anhielt. Widerstandslos nahmen ihn die Polizisten vorübergehend fest. Eine Schusswaffe wurde bei dem Mann nicht aufgefunden.