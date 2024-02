Schüleraustausch zwischen HFG und Partnerschule in Toledo Toledo zu Gast am „Hofenfels“

Neben dem Besuch des regulären Unterrichts am Vormittag standen diese Woche noch ein Ausflug in die Kletterhalle „Camp4“ sowie eine Exkursion zum Weltkulturerbe Völklinger Hütte auf dem Programm. Das machte nicht nur Spaß, sondern förderte auch die interkulturelle Freundschaft. Die Zweibrücker freuen sich schon jetzt auf den Gegenbesuch in Toledo Anfang März.