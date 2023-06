Schüleraustausch Kanadier zu Gast bei Freunden

Das Programm in Zweibrücken ist natürlich ebenfalls prall gefüllt mit schönen Ausflügen und erstmals – dank langer Pfingstferien – auch einer Woche zur freien Gestaltung in den Gastfamilien. Vergangene Woche standen neben einer Schulführung durchs HHG und einer Stadtführung auch eine Wanderung in Hauenstein und ein Besuch in Heidelberg auf dem Programm – Willkommensparty inklusive. Bei der Führung durchs Schulgebäude zeigten sich einige der kanadischen Schülerinnen und Schüler beeindruckt von den bunten Wandmalereien im Treppenhaus hinauf zu den Kunstsälen. Auch in den Musikräumen konnten sie ihre Hände nicht von den Instrumenten lassen. Das ist auch nicht verwunderlich, schließlich ist die Innisdale Secondary School bekannt für ihr tolles Kunst- Musik- und Theaterprogramm sowie für ihr umfangreiches Sportangebot. Die Schule ist angegliedert an die Mariposa Skating School, an der viele Top-Eisläufer trainieren. Eiskunstlauf wird übrigens abenfalls als Schulfach angeboten und Eishockey natürlich groß großgeschrieben. Wer es nicht ins Wettkampfteam schafft, darf trotzdem mit den anderen trainieren. Außerdem ist die Innisdale Secondary School stolz auf ihren starken School-Spirit. Nicht umsonst lautet das Schulmotto auch: „We Care, We Challenge, We Create“! („Wir kümmern uns, wir fordern heraus, wir schaffen“!)