Schüler des Hofenfels-Gymnasiums zeigen Werke im Zweibrücker Rathaus Eine Augenweide in Blau und Weiß

Einen Einblick in die Fayencekunst aus Delft gab anschließend Anja Weilbach-Pieters, die aus Südafrika stammt, aber holländische Wurzeln hat. Sie begrüßte die Gäste auf Niederländisch. Die Kunsterzieherin vom Leibnitz-Gymnasium in Pirmasens wies in ihrem kleinen Vortrag darauf hin, dass die Holländer nicht nur versuchten, die chinesischen Motive wie Fische, Pagoden oder Blumen nachzuahmen. Sie verlegten sich vielmehr auf Darstellungen des Lebens in den Niederlanden. So tauchten auf den Porzellankunstwerken auch Windmühlen, Schiffe oder Wassermotive auf. Genauso hielten es die Schüler. Da war zum Beispiel eine Waschmaschine zu sehen oder ein Fahrrad.