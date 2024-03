Schüler der Grundschule Contwig besuchten die Zweibrücker Sternwarte Der Blick ging weit hinaus ins All

Die schier unglaublichen Entfernungen stellte Rolf-Dieter Schad in einem kleinen Spiel dar. Eine Teilnehmerin stellte er an die Tafel. Sie hielt die Hände vor sich und ahmte die Größe eines Fußballs nach. Das war die Sonne. Der Junge, der die Erde spielte, bekam eine Stecknadel in die Hand gedrückt. Wenn die Sonne ein Fußball ist, dann hat unser Heimatplanet nämlich nur noch Stecknadelkopfgröße. Und wie weit wäre er entfernt? Die kleine Erde stellte sich an die Ausgangstür, doch die Entfernung zur Sonne war immer noch zu groß. „Die Erde müsste noch 24 Meter weit aus dem Raum gehen, dann wäre das die Entfernung“, bemerkte Schad. Der Planet Neptun befände sich schon unten in der Innenstadt. Und zum nächsten Stern wäre es in dieser Rechnung so weit wie nach Amerika.