Übergabe in Zweibrücken Tadano-Krane im Einsatz auf BASF-Werksgelände

Auch die hervorragende Wirtschaftlichkeit des AC 4.080-1 habe Scholpp überzeuge: „Hier ist neben seinem effizienten 1-Motoren-Konzept vor allem die Kransteuerung IC-1 Plus zu nennen, die in vielen Fällen kostentreibende Ballast-Fahrzeuge überflüssig macht“, betont Burkhardt, der sich auch für den optionalen elektrischen Kranbetrieb mit dem elektrohydraulischen e-Pack begeistert, für dessen Aufnahme die AC 4.080-1 von Scholpp vorgerüstet sind. „Das e-Pack erlaubt einen sehr leisen und emissionsfreien Kranbetrieb, der das Einsatzspektrum dieser Krane auch auf sensible Bereiche in Hallen oder das Umfeld von Krankenhäusern erweitert“, erklärt er. Und nicht zuletzt zeichne den AC 4.080-1 eine Eigenschaft aus, die er mit vielen anderen Tadano-Kranen teilt: Seine kompakte Bauweise mache ihn überaus wendig, sodass er auch auf engen Baustellen sehr gut eingesetzt werden könne. „All dies macht den AC 4.080-1 zu einem echten Allrounder, der in seiner Leistungsklasse so vielseitig ist wie kaum ein anderer“, unterstreicht Burkhardt, der sein Unternehmen mit der Übernahme des vierten AC 4.080-1 in diesem Bereich jetzt niederlassungsweit bestens aufgestellt sieht.