Schnelltests in Bubenhausen : Auch beim ASB wird tüchtig abgestrichen

Bubenhausen In der Geschäftsstelle der Helfer in Bubenhausen werden täglich bis zu 30 Schnelltests vorgenommen.

Und jetzt schön still halten. Und vor allem – den Mund weit aufmachen. Das lässt sich Dieter Vollmar aus Bubenhausen nicht zweimal sagen. Kaum hat er auf dem Stuhl Platz genommen, sagt er auch schon „Aaah!“. Und Susanne Zimmermann, ehrenamtliche Mitarbeiterin des ASb kann mit ihrem Teststäbchen den Rachen abstreichen. Zimmermann hat Routine darin. Erstens, weil sie gelernte Arzthelferin ist. Und zweitens, weil sie in ihrem Ehrenamt beim ASB mittlerweile schon zahlreiche Abstriche vorgenommen hat. Was für den Bürger eine gewisse Aufregung beinhaltet, ist für Zimmermann tägliche Praxis.

„Wir führen am Tag bis zu 30 Schnelltests durch“, sagt Tassilo Wilhelm, Geschäftsführer des ASB-Kreisverbandes in Zweibrücken. Teilweise im Fünf-Minuten-Takt werde die Stäbchen in der Geschäftsstelle an der Friedrich-Ebert-Straße 40 gezückt. „Wir haben extra den Parkplatz freigeräumt, die Besucher können dort parken und, wenn sie etwas zu früh dran sind, noch kurz warten.“