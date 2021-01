Zweibrücken : Unfall beim Schlittenfahren

Zweibrücken Für eine 45-Jährige hat sich am Wochenende ein Ausflug in den Schnee zum Horrortrip entwickelt.

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich bereits am Samstag gegen 16.45 Uhr in der Tschifflicker Dell ereignet hat. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war eine 45-Jährige mutmaßlich von einem Kinderschlitten angefahren worden und daraufhin gestürzt. Die Frau, die mit ihrem Sohn beim Schlittenfahren in der Tschifflicker Dell war, stand zum Unfallzeitpunkt im oberen Bereich der Schneefläche, direkt neben dem Wohngebiet und blickte nach unten, wo sich ihr Sohn befand. Plötzlich verspürte sie einen stechenden Schmerz in der rechten Wade und landete urplötzlich hart auf Schultern, Rücken und Hinterkopf. Auf dem Rücken liegend benötigte die Frau eine Weile, um sich zu orientieren. Sie hörte entfernt ein Kind weinen. Mühsam gelang es ihr, sich mit Hilfe mehrerer Personen wieder aufzurichten.